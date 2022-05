Guerra in Ucraina, stendardo sventola sulla nave da guerra affondata nel porto di Mariupol: “È l’ultima bandiera militare in città” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Mariupol. Indistruttibile e invincibile. La nostra ultima bandiera militare in città, sulla nave da guerra affondata “Donbas””. È la didascalia di una breve clip pubblicata su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città, che mostra uno stendardo sventolare sul porto di Mariupol. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “. Indistruttibile e invincibile. La nostra ultimainda“Donbas””. È la didascalia di una breve clip pubblicata su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della, che mostra unore suldi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

