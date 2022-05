Grande Fratello, la confessione sulla brutale aggressione: “In ospedale in codice rosso” | Il corpo ricoperto di sangue (Di giovedì 26 maggio 2022) Il racconto di una Grande protagonista del Grande Fratello ha gelato il sangue di tutti i suoi fans. Ecco le drammatiche parole Una manciata di ore fa, un volto conosciuto dal pubblico del Grande Fratello ha deciso di rivelare quello che è a tutti gli effetti un dramma devastante. Il suo nome corrisponde a quello di Francesca De André, nipote del celebre cantautore italiano Fabrizio De André, il quale è venuto a mancare nel gennaio del 1999. Francesca De André (Websource)La ragazza, la quale ha preso parte alle riprese della sedicesima edizione del seguitissimo reality show targato Mediaset, ha ripercorso una triste vicenda che l’ha vista, suo malgrado, protagonista. Francesca ne ha parlato durante il corso di una recente intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 maggio 2022) Il racconto di unaprotagonista delha gelato ildi tutti i suoi fans. Ecco le drammatiche parole Una manciata di ore fa, un volto conosciuto dal pubblico delha deciso di rivelare quello che è a tutti gli effetti un dramma devastante. Il suo nome corrisponde a quello di Francesca De André, nipote del celebre cantautore italiano Fabrizio De André, il quale è venuto a mancare nel gennaio del 1999. Francesca De André (Websource)La ragazza, la quale ha preso parte alle riprese della sedicesima edizione del seguitissimo reality show targato Mediaset, ha ripercorso una triste vicenda che l’ha vista, suo malgrado, protagonista. Francesca ne ha parlato durante il corso di una recente intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso ...

