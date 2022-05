Governo: Draghi, 'è qui per cambiare le cose, non per stare fermo' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "'Esserci per cambiare'", una frase che "racchiude anche il senso del Governo, che è qui per fare le cose, per fare quello che serve all'Italia non per stare fermi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Congresso confederale della Cisl. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "'Esserci per'", una frase che "racchiude anche il senso del, che è qui per fare le, per fare quello che serve all'Italia non perfermi". Così il premier Mario, intervenendo al Congresso confederale della Cisl.

