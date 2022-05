Giro d’Italia 2022, Davide Gabburo: “Un altro rammarico dopo Napoli, mi è mancata esplosività” (Di giovedì 26 maggio 2022) Un altro piazzamento per Davide Gabburo al Giro d’Italia 2022. dopo il secondo posto nella tappa con arrivo a Napoli, il corridore della Bardiani-CSF-Faizané è riuscito ad indovinare la fuga giusta anche quest’oggi, nella frazione con arrivo a Treviso, dovendosi accontentare del quarto posto vedendo esultare Dries De Bondt della Alpecin-Fenix. In una giornata che sembrava disegnata appositamente per le ruote veloci, il ventinovenne nativo di Bovolone ha avuto assieme ai compagni di avventura De Bondt, Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Magnus Cort Nielsen (Ef Education Easypost) una condotta di gara intelligente che ha permesso loro di giocarsi il successo finale. Gabburo parla della giornata sul sito ufficiale della squadra: “Sin dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Unpiazzamento peralil secondo posto nella tappa con arrivo a, il corridore della Bardiani-CSF-Faizané è riuscito ad indovinare la fuga giusta anche quest’oggi, nella frazione con arrivo a Treviso, dovendosi accontentare del quarto posto vedendo esultare Dries De Bondt della Alpecin-Fenix. In una giornata che sembrava disegnata appositamente per le ruote veloci, il ventinovenne nativo di Bovolone ha avuto assieme ai compagni di avventura De Bondt, Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Magnus Cort Nielsen (Ef Education Easypost) una condotta di gara intelligente che ha permesso loro di giocarsi il successo finale.parla della giornata sul sito ufficiale della squadra: “Sin dalla ...

