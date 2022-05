Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Francesca Michielin Francesca Michielin debutta come conduttrice. E lo farà proprio del programma che l’ha lanciata undici anni fa: X Factor. Vi confermiamo che la cantante di Bassano del Grappa, classe 1995, sarà la nuova padrona di casa del talent show di Sky Uno, che a settembre tornerà con la sedicesima edizione. Per la prima volta nella storia italiana del format, dunque, ci sarà una donna alla conduzione. Dopo Francesco Facchinetti (quando la trasmissione andava in onda su Rai 2), dieci stagioni nel segno di Alessandro Cattelan e, novità della scorsa edizione, Ludovico Tersigni, è ora il momento di un volto femminile. La Michielin ha vinto X Factor nel primo anno di Sky (2011), lanciata dall’allora giudice Simona Ventura e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 maggio 2022)debutta come. E lo farà proprio del programma che l’ha lanciata undici anni fa: X. Vi confermiamo che la cantante di Bassano del Grappa, classe 1995, sarà lapadrona di casa del talent show di Sky Uno, che a settembre tornerà con la sedicesima edizione. Per la prima volta nella storia italiana del format, dunque, ci sarà una donna alla conduzione. Dopo Francesco Facchinetti (quando la trasmissione andava in onda su Rai 2), dieci stagioni nel segno di Alessandro Cattelan e, novità della scorsa edizione, Ludovico Tersigni, è ora il momento di un volto femminile. Laha vinto Xnel primo anno di Sky (2011), lanciata dall’allora giudice Simona Ventura e ...

Advertising

trash_italiano : Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: F… - IlContiAndrea : Secondo TvZoom il quarto giudice sarà #Rkomi mentre alla conduzione sicuramente ci sarà una donna: Victoria Cabello… - SPYit_official : X Factor Italia sarà condotto da Francesca Michielin. Per la prima volta nella storia italiana del formato ci sarà… - mcoppo4 : @vitadafanboy ho bisogno di Francesca Michielin e il suo CANTAUTRICE - StraNotizie : Francesca Michielin condurrà X Factor – ecco chi sono le altre quattro conduttrici che non hanno superato il provin… -