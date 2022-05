Droga coppia e violenta donna | condannato a 6 anni e 4 mesi

(Di giovedì 26 maggio 2022) E' statoin abbreviato a 6e 4di reclusione Omar Confalonieri, ex agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone a Milano, finito in carcere il 6 novembre con le accuse di ...

... finito in carcere il 6 novembre con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni perché, il 2 ottobre, avrebbe stordito durante un aperitivo una, interessata alla ... Droga coppia e violenta donna, il pm chiede 10 anni e 4 mesi Omar Confalonieri, ex agente immobiliare con ufficio in via Montenapoleone a Milano, finito in carcere il 6 novembre con le accuse di violenza sessuale e lesioni, è stato condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi di reclusione.