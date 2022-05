Depeche Mode | è appena venuto a mancare

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 26 maggio 2022) Lo ha annunciato la band tramite una nota ufficiale diffusa dal loro profilo Twitter. Al momento non sono state chiarire le cause della morte improvvisa del musicista, morto all'improvviso all'età di 60 anni. Il messaggio della band in ricordo di Andy Fletcher Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'improvvisa scomparsa dell'artista britannico, amato membro dei. Lo comunicano Martin Gore e Dave Gahan tramite un messaggio pieno di dolore pubblicato sui profili social della band, esprimendo parole d'affetto per il tastierista ed esprimendo tutta la loro vicinanza alla famiglia: Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy "Fletch" Fletcher. Fletch aveva un vero cuore d'oro ed era sempre lì quando avevi bisogno ...