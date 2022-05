Caso Monteiro, Gabriele Bianchi: “Non l’ho toccato nemmeno con un dito” (Di giovedì 26 maggio 2022) Caso Monteiro, Gabriele Bianchi rilascia in aula una dichiarazione spontanea: “Non l’ho toccato nemmeno con un dito” Nel corso dell’ultima udienza per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, avvenuta a Colleferro il 6 settembre 2020, uno degli imputati, Gabriele Bianchi ha dichiarato spontaneamente: «Willy non l’ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa». ha poi aggiunto: «Willy merita giustizia come la merita la sua famiglia. Vorrei poter tornare a quella maledetta notte e cambiare tutto. Io sogno ancora di tornare dalla mia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022)rilascia in aula una dichiarazione spontanea: “Noncon un” Nel corso dell’ultima udienza per l’omicidio del giovane WillyDuarte, avvenuta a Colleferro il 6 settembre 2020, uno degli imputati,ha dichiarato spontaneamente: «Willy noncon un. Io non sarei stato in grado,se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa». ha poi aggiunto: «Willy merita giustizia come la merita la sua famiglia. Vorrei poter tornare a quella maledetta notte e cambiare tutto. Io sogno ancora di tornare dalla mia ...

