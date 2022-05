Cantine aperte due giorni tra picnic e vini d'autore (Di giovedì 26 maggio 2022) Cantine aperte sabato 28 e domenica 29 maggio. Tante iniziative per passeggiare tra le vigne, ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Sessantuno le ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022)sabato 28 e domenica 29 maggio. Tante iniziative per passeggiare tra le vigne, ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici ino suggestive cene al tramonto. Sessantuno le ...

Advertising

PierFLostia : RT @SusanaAlonso8: Cantine Aperte in Sardegna, il programma - Forche_Caudine : Cantine aperte sabato 28 e domenica 29 maggio - CSguera : @AAlterazioni a Mirvita per Cantine Aperte 2022 con l’Orchestra d’Archi Venusia String Ensemble diretta dal Prof.… - ManciFlorindo : RT @ABRUZZOLIVETV: '#Cantineaperte'. Tour in bici, musica, arte e degustazioni alla #CantinaFrentana di #RoccaSanGiovanni #abruzzo #vino ht… - ABRUZZOLIVETV : '#Cantineaperte'. Tour in bici, musica, arte e degustazioni alla #CantinaFrentana di #RoccaSanGiovanni #abruzzo… -