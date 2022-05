Bermuda e canotte al bando, uno studente su due è soggetto ai divieti a scuola (Di giovedì 26 maggio 2022) bando alle nudità negli istituti, le scuole sono sul piede di guerra e la maggioranza degli studenti deve sottostare a regole ad hoc per la calda stagione che riguardano il vestiario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022)alle nudità negli istituti, le scuole sono sul piede di guerra e la maggioranza degli studenti deve sottostare a regole ad hoc per la calda stagione che riguardano il vestiario. L'articolo .

Advertising

giu_dallescale_ : mi fa ridere il fatto che molti si lamentano perché la scuola “impone” un codice d’abbigliamento scolastico (no inf… - Starbuck_KT : RT @DrGregTzu: @ms_luisastrange Quindi attaccano sulle canotte e bermuda, perché è sopravvivenza, ma la mascherina è ok, anzi meglio se ffp… - DrGregTzu : @ms_luisastrange Quindi attaccano sulle canotte e bermuda, perché è sopravvivenza, ma la mascherina è ok, anzi megl… - zazoomblog : Bermuda e canotte a scuola gli studenti: “Significano sopravvivenza con questo caldo. Anche i docenti vanno in sand… - zazoomblog : Bermuda e canotte a scuola gli studenti attaccano: “Significano sopravvivenza con questo caldo. Nel 2022 non ha sen… -