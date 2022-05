(Di giovedì 26 maggio 2022) Sono emerse una serie didalle deposizioni rese da alcunioggi a Cosenza, in Corte d'assise, nel processo sul presunto omicidio del calciatore del Cosenza Donato "Denis",...

Advertising

Ansa_ER : Bergamini:sentiti testi,contraddizioni su ispezione cadavere. Medico nega di averla svolta. Ex Procuratore: verbale… -

Nel corso dell'udienza di oggi sono statii medici Michele De Marco ed Antonio Raimondi, dalle deposizioni dei quali sono emersi dubbi sul fatto che il cadavere difu oggetto ......falso il verbale dell'ispezione esterna che fu effettuata sul cadavere di Donato 'Denis'. L'ex Procuratore ha detto di non sapersi spiegare perchè uno dei due medici che sono stati...COSENZA, 26 MAG - Sono emerse una serie di contraddizioni dalle deposizioni rese da alcuni testi oggi a Cosenza, in Corte d'assise, nel processo sul presunto omicidio del calciatore del Cosenza Donato ...Emergono nuovi dettagli nel processo sulla morte di Bergamini, ex calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, lungo la stata 106 ionica. Bergamini aveva 26 anni e la s ...