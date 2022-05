Barcellona, Laporta: “Messi e Neymar solo a parametro zero. Lewandowski un obbiettivo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Barcellona Joan Laporta, intervistato da L’Esportiù, ha parlato dei prossimi obbiettivi di mercato del club catalano. Sui possibili ritorni di Neymar e Messi spiega: “A chi non piace Neymar? E’ un giocatore eccezionale ma ha sottoscritto la sua schiavitù in cambio di soldi. Potrebbe tornare un giorno solo se fosse libero. Sarebbe irrazionale pagare per un calciatore che hai avuto già”. La stessa cosa vale anche per Messi, come dichiara il numero uno del Barcellona: “E’ andata come tutti sappiamo, ci sarebbe piaciuto che chiudesse la sua carriera al Barcellona ma non è stato possibile. Se un giorno volesse tornare, dovrebbe farlo gratuitamente. E ci dovrebbe essere anche l’ok dello staff tecnico”. Tra gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente delJoan, intervistato da L’Esportiù, ha parlato dei prossimi obbiettivi di mercato del club catalano. Sui possibili ritorni dispiega: “A chi non piace? E’ un giocatore eccezionale ma ha sottoscritto la sua schiavitù in cambio di soldi. Potrebbe tornare un giornose fosse libero. Sarebbe irrazionale pagare per un calciatore che hai avuto già”. La stessa cosa vale anche per, come dichiara il numero uno del: “E’ andata come tutti sappiamo, ci sarebbe piaciuto che chiudesse la sua carriera alma non è stato possibile. Se un giorno volesse tornare, dovrebbe farlo gratuitamente. E ci dovrebbe essere anche l’ok dello staff tecnico”. Tra gli ...

