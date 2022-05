Allegri, Capello: “Non ha visto intorno a sé i giocatori che riteneva idonei per ciò che voleva fare” (Di giovedì 26 maggio 2022) Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, durante la tramissione “Maracanà”, Di seguito quanto detto dall’ex centrocampista. Capello sulla Roma: “È una squadra che ha voglia di soffrire e che ha dei movimenti organizzati” Un pensiero sulla vittoria della Roma: “Una settimana fa ho detto che questa Roma mi piaceva perché vedevo una squadra organizzata. Ieri abbiamo visto, anche nelle difficoltà, una squadra che aveva voglia di soffrire e soprattutto che aveva dei movimenti organizzati. In Italia si parla spesso del bel gioco, ma alla fine parlano i trofei. Ha sempre avuto l’obiettivo di raggiungere il risultato, ossia vincere. Bisogna anche tenere a mente che un allenatore è bravo quando riesce a valorizzare i giocatori che ha a disposizione, senza aggrapparsi ai discorsi ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, durante la tramissione “Maracanà”, Di seguito quanto detto dall’ex centrocampista.sulla Roma: “È una squadra che ha voglia di soffrire e che ha dei movimenti organizzati” Un pensiero sulla vittoria della Roma: “Una settimana fa ho detto che questa Roma mi piaceva perché vedevo una squadra organizzata. Ieri abbiamo, anche nelle difficoltà, una squadra che aveva voglia di soffrire e soprattutto che aveva dei movimenti organizzati. In Italia si parla spesso del bel gioco, ma alla fine parlano i trofei. Ha sempre avuto l’obiettivo di raggiungere il risultato, ossia vincere. Bisogna anche tenere a mente che un allenatore è bravo quando riesce a valorizzare iche ha a disposizione, senza aggrapparsi ai discorsi ...

