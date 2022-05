(Di giovedì 26 maggio 2022) E’ morto a Nusco a 94 anniDe. Lo scorso febbraio era stato sottoposto a intervento chirurgico per una frattura in seguito a una caduta. Nato a Nusco il 2 febbraio 1928 Deè stato Presidente del Consiglio dei ministri dal 1988 al 1989, più volte ministro e sindaco di Nusco a partire dal 26 maggio 2014. Raggiunse l’apice del potere politico negli anni ottanta, quando fu Presidente del Consiglio dei ministri in un governo formato dalla coalizione del Pentapartito (DC-PSI-PRI-PSDI-PLI) che cadde nel maggio del 1989, a causa di una crisi di governo cagionata dal leader socialista Bettino Craxi (suo principale alleato-rivale). È stato inoltre segretario nazionale dal 1982 al 1989 e poi presidente della Democrazia Cristiana dal 1989 al 1992, nonché quattro volte ministro. Deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008 ed ...

Addio Ciriaco De Mita - comedian72 : RT @marcodimaio: Addio a Ciriaco De Mita, già presidente del consiglio e leader della Democrazia Cristiana. Per molti anni è stato "la Poli… - marcoregni : RT @fnicodemo: 'Ricordati. Nei momenti di difficoltà, ritirati dove sei più forte. Se è la tua regione, fai il leader regionale. Se è la tu… - tempoweb : Addio a #DeMita, l'ex premier e segretario Dc è morto nella notte - danieledv79 : RT @marcodimaio: Addio a Ciriaco De Mita, già presidente del consiglio e leader della Democrazia Cristiana. Per molti anni è stato "la Poli…

