Accuse, omicidio ed occultamento di cadavere otto anni fa: due arresti nel barese Carabinieri di Altamura (Di giovedì 26 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di due soggetti indagati per omicidio, occultamento di cadavere e porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e in concorso. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), alle prime ore del 7 agosto 2014, gli indagati, C.F., classe 78, e O.C.M., classe 83, ritenuti appartenenti al clan D’Abramo – Sforza, avrebbero prelevato POPOLIZIO ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Nucleo Investigativo di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di due soggetti indagati perdie porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e in concorso. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), alle prime ore del 7 agosto 2014, gli indagati, C.F., classe 78, e O.C.M., classe 83, ritenuti appartenenti al clan D’Abramo – Sforza, avrebbero prelevato POPOLIZIO ...

