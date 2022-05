Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022)DEL 25 MAGGIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLE STRADE DEL TERRITORIO RISOLTI GLI INCIDENTI CHE COMPROMETTEVANO LASUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONENORD ALLO SVINCOLO PER L’ARDEATINA CODE ANCHE IN ESTERNA, TRA SALARIA E CASSIA E PIU’ AVANTI TRAFIUMICINO, CON RIPERCUSSIONI SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DELLA STESSA, E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI SI STA IMMETTENDO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA FIORENTINI SEMPRE VERSO IL CENTRO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO PER QUANTO RIGUARDA LE ...