Ucraina, Podolyak: 'Impossibile un accordo su concessioni territoriali con la Russia' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mykhailo Podolyak, negoziatore e consigliere della presidenza Zelensky, ha dichiarato che per l'Ucraina sarà Impossibile stilare un accordo che comprenda concessioni territoriali con Mosca, perchè la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mykhailo, negoziatore e consigliere della presidenza Zelensky, ha dichiarato che per l'saràstilare unche comprendacon Mosca, perchè la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Non offriteci un cessate il fuoco, è impossibile senza il ritiro delle truppe russe. La società ucraina… - Gianl1974 : Podolyak: 'La Russia già usa le armi più pesanti non nucleari contro gli ucraini, facendo bruciare vive le persone.… - TV7Benevento : Ucraina: Podolyak, 'Russia sta utilizzando le armi non nucleari più pesanti' - - fortnardelli : Consigliere del capo dell'ufficio di Zelensky Podolyak: 'la terza guerra mondiale inizierà se la Russia vincerà in… - lanf64 : #Ucraina, #Podolyak: 'Impossibile un accordo su concessioni territoriali con la #Russia'. E ci mancherebbe altro!!… -