Texas, follia e spari nella scuola elementare: 15 morti, è strage. Chi è il killer sanguinario (Di mercoledì 25 maggio 2022) Almeno 14 studenti e un insegnante sono deceduti in una sparatoria avvenuta nella Robb Elementary School, scuola elementare a Uvalde, in Texas. Diversi i feriti. A renderlo noto sono state le autorità ospedaliere, citate dai media statunitensi. Il presunto killer è stato ucciso dalla polizia di Uvalde, che non ha rilasciato ulteriori informazioni. Si tratterebbe di un 18enne, Salvator Ramos che dopo aver aperto il fuoco si è barricato all'interno dell'istituto. L'Uvalde Memorial Hospital ha confermato che gli studenti sono morti per ferite da arma da fuoco. Altri studenti sono stati curati nel pronto soccorso dell'ospedale dopo aver riportato ferite. Due pazienti sono stati trasferiti a San Antonio per le cure, mentre un terzo era in attesa di trasferimento. Anche un 45enne è stato ...

