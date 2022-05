“Stasera c’è pure lui” Belen | Le Iene chiudono ‘col botto’ | tutti aspettavano questo momento

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ultima puntata de Lesu Italia1 mercoledì 25 maggio. Il programma di David Parenti chiude la stagione che ha visto al timone della trasmissioneRodriguez e Teo Mammucari. Tante le novità per l’ultimo appuntamento stagionale. Si parla di concessioni balneari e più in generale delle aree sul demanio marittimo, che in questi giorni occupa le pagine di politica del nostro Paese, Filippo Roma incontra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per porre loro domande sul tema. Il centrodestra, infatti, vorrebbe un rinvio dello stop alle proroghe, ora previsto dal 2024 come da sentenza del Consiglio di Stato. Letornano ad occuparsi della storia di Alice: distanza di un anno dall’ultima volta, Matteo Viviani incontra Alice, la ragazza affetta da una diparesi spastica che non le ...