Selvaggia Lucarelli è insultata con battute sessiste sul web dal comico Torella e da un candidato sindaco lei replica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Insulti e battute a sfondo sessista da Sandro Torella, attore e direttore artistico del teatro Duse di Roma, e da Andrea Colombini, candidato sindaco a Lucca con liste no green pass.Selvaggia Lucarelli, insultata con battute sessiste sul web, decide di replicare. La giornalista, conduttrice e opinionista, è stata infatti il bersaglio di alcuni insulti da Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 25 maggio 2022) Insulti ea sfondo sessista da Sandro, attore e direttore artistico del teatro Duse di Roma, e da Andrea Colombini,a Lucca con liste no green pass.consul web, decide dire. La giornalista, conduttrice e opinionista, è stata infatti il bersaglio di alcuni insulti da

Advertising

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - stanzaselvaggia : @bravimabasta Lui è in carcere da 12 gironi, in cella con un detenuto che ha commesso un duplice omicidio. Difficil… - fattoquotidiano : IL BLITZ - Irruzioni all’alba a casa dei ragazzi di Fridays For Future. Contestati fumogeni e scritte. C’è anche il… - vezzo13038007 : Mi ritwitto da sola, qst tw, con cui mi sono guadagnata il meritatissimo blocco di Selvaggia Lucarelli?? Ribadisco i… - docdrugztore : RT @stanzaselvaggia: @bravimabasta Lui è in carcere da 12 gironi, in cella con un detenuto che ha commesso un duplice omicidio. Difficile c… -