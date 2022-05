Scintille al Senato, Mautone a Calderoli: “Record? Sono noto, non cerco pubblicità” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questo applauso era per lei, perché le comunico che questo di oggi è il 54esimo intervento di fine seduta che fa, lei è un Record-man”. Roberto Calderoli, presidente d’Aula si rivolge così al Senatore Raffaele Mautone, del M5S, che non si scompone, prendendo subito la parola. Poi interpellato dall’AdnKronos il medico pentastellato spiega il suo ‘interventismo’ a fine Aula, calcolato con dovizia statistica dal vicepresidente leghista del Senato (“non si sfugge, interviene ogni otto sedute”). “Mi piace farlo, io Sono un pediatra, non cerco i Record, le problematiche Sono tante, Sono attento in particolare a quelle dell’infanzia, quindi in Senato approfitto per richiamare l’attenzione, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questo applauso era per lei, perché le comunico che questo di oggi è il 54esimo intervento di fine seduta che fa, lei è un-man”. Roberto, presidente d’Aula si rivolge così alre Raffaele, del M5S, che non si scompone, prendendo subito la parola. Poi interpellato dall’AdnKronos il medico pentastellato spiega il suo ‘interventismo’ a fine Aula, calcolato con dovizia statistica dal vicepresidente leghista del(“non si sfugge, interviene ogni otto sedute”). “Mi piace farlo, ioun pediatra, non, le problematichetante,attento in particolare a quelle dell’infanzia, quindi inapprofitto per richiamare l’attenzione, ...

