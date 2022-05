(Di mercoledì 25 maggio 2022) Squadra Mobile Per approfondire : Articolo : Violento: video agghiacciante E' caccia a un terzo uomo ancora in fuga Articolo : Pestano a sangue un uomo e fuggono: due arresti per tentato ...

Advertising

Nazione_Prato : Pestaggio choc al bar: contestata l’aggravante della crudeltà -

LA NAZIONE

Non certo una giustificazione per il comportamento degli aggressori, ma potrebbe avvalorare l'ipotesi delper futili motivi.Uncon la vittima, un 57enne egiziano, lasciata in una pozza di sangue e gli aggressori a far perdere le proprie tracce. A distanza di poco più di un mese sono stati gli investigatori ... Pestaggio choc al bar: contestata l’aggravante della crudeltà Il giornalista ha anche aggiunto: «Le foto relative al pestaggio per il momento non le abbiamo pubblicate, ma se dovessero servire solo per aiutare una ragazza incastrata nel circolo della tossicità ...Due minori stranieri aggrediti da otto bulli all’Isolotto e un ragazzino disabile picchiato da altri 5 in Oltrarno ...