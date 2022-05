Personalità: solamente il 3% ha questa caratteristica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Personalità, solamente il 3% ha questa caratteristica: i dettagli direttamente dall’indicatore Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Diverse volte, su questo sito, vi abbiamo fatto divertire con dei test di Personalità, che non avevano comunque nessun fondamento scientifico; questa volta invece vi riportiamo i dettagli di una Personalità categorizzata col Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Sembra che solo il 3% abbia questa Personalità: i dettagli (foto: Pixabay).A quanto pare, solo il 3% della popolazione pare poter rientrare in questo tipo di Personalità, sicuramente davvero particolare e geniale; eccone tutti i dettagli che fino ad ora sono stati forniti. Questo tipo di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022)il 3% ha: i dettagli direttamente dall’indicatore Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Diverse volte, su questo sito, vi abbiamo fatto divertire con dei test di, che non avevano comunque nessun fondamento scientifico;volta invece vi riportiamo i dettagli di unacategorizzata col Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Sembra che solo il 3% abbia: i dettagli (foto: Pixabay).A quanto pare, solo il 3% della popolazione pare poter rientrare in questo tipo di, sicuramente davvero particolare e geniale; eccone tutti i dettagli che fino ad ora sono stati forniti. Questo tipo di ...

Advertising

corazzedicarta : in una maniera incredibile e la tua autenticità è veramente preziosa. Vorrei che esistessero più persone come te in… - BuianoVezio : RT @LukaMilano03: @BelpietroTweet Per coinvolgere direttamente personalità a dir poco controverse, gli interessi che ruotano attorno alla q… - LukaMilano03 : @BelpietroTweet Per coinvolgere direttamente personalità a dir poco controverse, gli interessi che ruotano attorno… -