Napolitano lascia la terapia intensiva e va in reparto (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Il Presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato da alcuni giorni all'Istituto Lazzaro Spallanzani per un intervento chirurgico che ha avuto un esito positivo, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Il paziente è vigile e stabile. Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Il Presidente emerito Giorgio, ricoverato da alcuni giorni all'Istituto Lazzaro Spallanzani per un intervento chirurgico che ha avuto un esito positivo, hato laed è stato trasferito in. Il paziente è vigile e stabile.

