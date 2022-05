(Di mercoledì 25 maggio 2022) A breve l'interfacciadi Xiaomiaggiornare in background e in anticipo i giochi installati sul dispositivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : MIUI potrebbe presto consentire il “pre-download” dei contenuti di gioco -

GizChina.it

Il Redmi Note 11T , nel dettaglio,avere sotto il cofano il Dimensity 1300 , mentre come sistema operativo dovrebbe contare su Android 11 con skin proprietaria13. Altri rumor ...Se questonon bastare, il pannello di questo smartphone raggiunge un picco di luminosità ... Per quanto riguarda il software troviamo a bordo l a12.5 (patch di aprile) insieme ad Android ... MIUI 13 si aggiorna: la batteria diventa più intelligente Xiaomi rilascia il nuovo aggiornamento alla MIUI 13 Beta e svela quali saranno le novità del futuro per gli smartphone Xiaomi.All'interno della MIUI 13 sono state scovate le novità software che vedremo con i futuri tablet e smartphone pieghevoli.