"Metta la mascherina o esca". Scintille in Aula tra Casellati e Granato (Di mercoledì 25 maggio 2022) La presidente del Senato ha richiamato l'ex 5 Stelle: "Deve rispettare le regole e le istituzioni come tutti gli altri". Alla fine la senatrice ha abbandonato l'emiciclo

