Materassi in lattice? Lo studio del fisioterapista Pierpaolo Cameli

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 25 Maggio 2022 – E’ appena stato pubblicato unodele osteopata dottor, inerente iinnaturale ad alta densità. Ilha dormito per 1 mese su un campione rappresentativo di alta qualità, il materasso Kipli, svolgendo un’analisi qualitativa rispetto alle principali posizioni assunte durante il riposo. Loè stato svolto in collaborazione con l’esperto diAndrea Pilotti. VAI ALL’ARTICOLO QUALE MATERASSO SCEGLIERE PER IL MAL DI SCHIENA? Il mal di schiena riduce notevolmente la qualità della vita delle persone e concorre anche alla perdita di diversi giorni lavorativi ogni anno. Per questo motivo abbiamo realizzato una guida ...

Il materasso inpossono essere realizzati in materiali diversi e presentare per questo un diverso grado di rigidità . La scelta quindi va fatta, prima di tutto, tenendo conto ...... come letti in legno artigianali ein100% naturale che rispettino elevati standard qualitativi e siano corredati da apposite certificazioni . Le aziende non sempre forniscono ...