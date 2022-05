Manolas si sfoga: "Addio al Napoli? Chiedete a De Laurentiis. Mi hanno fatto fuori..." (Di mercoledì 25 maggio 2022) Intervistato in esclusiva da Repubblica, Kostas Manolas ha parlato così della sua esperienza napoletana: "Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Intervistato in esclusiva da Repubblica, Kostasha parlato così della sua esperienza napoletana: "Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Manolas spiega i motivi dell'addio al #Napoli - SiamoPartenopei : Manolas si sfoga: 'Fatto fuori dopo la Juve per un errore! Cessione? Chiedete ad ADL, non parlo per rispetto compag… - sscalcionapoli1 : Manolas si sfoga: “Fatto fuori dopo la Juve per un errore! Cessione? Chiedete ad ADL, non parlo per rispetto compag… - tuttonapoli : Manolas si sfoga: 'Fatto fuori dopo la Juve per un errore! Cessione? Chiedete ad ADL, non parlo per rispetto dei co… -