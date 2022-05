LIVE Trevisan-Linette 3-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in avvio per l’azzurra (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Accelerazione di rovescio in avanzamento di Linette. Attenzione. 15-15 Finisce in rete il dritto di Trevisan. 15-0 l’azzurra sposta alla grande la polacca e poi trova il punto grazie a un ottimo dritto incrociato. 3-2 Bella palla corta di Linette. 40-0 Trevisan salva un’accelerazione di dritto della sua avversaria ma poi sbaglia il rovescio. 30-0 Larga la risposta di dritto di Trevisan. 15-0 Questa volta è Linette a trovare un ottimo dritto lungolinea. 3-1 Slice esterno e poi dritto lungolinea fantastico di Trevisan. break salvato. AD-40 Va larga l’accelerazione di rovescio della polacca. 40-40 Trevisan allontana dal campo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Accelerazione di rovescio in avanzamento di. Attenzione. 15-15 Finisce in rete il dritto di. 15-0sposta alla grande la polacca e poi trova il punto grazie a un ottimo dritto incrociato. 3-2 Bella palla corta di. 40-0salva un’accelerazione di dritto della sua avversaria ma poi sbaglia il rovescio. 30-0 Larga la risposta di dritto di. 15-0 Questa volta èa trovare un ottimo dritto lungolinea. 3-1 Slice esterno e poi dritto lungolinea fantastico disalvato. AD-40 Va larga l’accelerazione di rovescio della polacca. 40-40allontana dal campo ...

