L’insostenibile necessità di Berlusconi e Conte Il mosaico di Fusi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Qualche giorno fa su queste colonne abbiamo provato a decifrare i possibili scenari di scomposizione e ricomposizione deinitori di centrodestra e centrosinistra, entrambi ormai obsoleti e non più capaci di rappresentare offerte politiche valide ai fini della governabilità. L’abbiamo fatto usando l’ironia, perché in questi casi si scade assai facilmente nella fantapolitica e bisogna saper dosare il senso di realtà con il sufficiente quantitativo di senso della misura. Per cui “bello forse, impossibile assai di più” c’era parso giusto definire da un lato l’eventuale allineamento-Salvini e dall’altro l’onirico raccordo tra Pd e FdI abbracciati nel vincolo dell’atlantismo. Poi è successo che assai più seriamente la questione sia stata affrontata dal Corriere della Sera, che in due editoriali a firma di Paolo Mieli e ...

