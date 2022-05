L’incognita

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) È l’amore l’unica “teoria del tutto”. che “ha parole di vita eterna”. Anche per un matematico devoto che, quelle parole, sembra non riuscire a riconoscerle. Come Richard Hieck, protagonista di un libro che si intitola appunto , di Hermann Broch – grande scrittore mitteleuropeo naturalizzato americano del primo Novecento, divenuto celebre per la trilogia I sonnambuli (1931-32) – oggi ripubblicato dopo oltre quarant’anni di oblio, e dedicato alla battaglia tra il conoscibile e l’inconoscibile che è la vita. Questo il punto: può bastare la scienza? Nella sua precisione, spiega tutto. Eppure, in essa c’è “l’esaltazione della conoscenza, ma non la serenità”. Richard si butta nella ricerca, dai numeri agli insiemi, dalla fisica all’astronomia, senza soluzione di continuità, con l’unico obiettivo di misurare ogni esperienza, ogni cosa, rendendola tangibile, concreta, vivente per sé ...