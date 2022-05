La ragazza violentata e sfregiata a 16 anni perché rifiuta di fare sesso con un quarantenne

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ha spinta nel bagno, tirato i capelli, presa a pugni in faccia e palpeggiata,non accettava il suo rifiuto ad avere un rapporto con lui. Un 40enne peruviano è stato condannato a 6e tre mesi di carcere per violenza sessuale aggravata per quanto accaduto il 13 gennaio 2017 in un locale del quartiere San Salvario di Torino, noto per la movida giovanile. La vittima è una, sua connazionale, che all’epoca aveva 16, ora scappata in Perù “per paura di essere trovata”. Insieme a un amico, l’assalitore – ricostruisce Repubblica Torino – aveva minacciato svariate volte la famiglia della giovane affinché la denuncia nei suoi confronti venisse ritirata. “Se mi rovini rovinami bene,se mi rialzo ti rovino io”, le aveva scritto l’uomo. “Mi ha detto anche che me lo aveva fatto ...