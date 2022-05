Klopp | «Rivincita contro il Real? Non deve essere il nostro pensiero»

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Le parole diin vista della finale di Champions LeagueilMadrid: «Non pensiamo alla» Jurgenparla ai microfoni della Uefa in vista della finale di Champions LeagueilMadrid. Le sue parole.MADRID – «Innanzitutto, ilMadrid è una squadra di livello mondiale che sa come vincere. Il centrocampo delle squadre che si sono affrontate nel 2018 è rimasto pressoché invariato. La loro difesa è cambiata molto. In attacco non c’è Cristiano Ronaldo, è vero, ma Karim Benzema è ancora lì, con giovani brasiliani molto forti Vinícius Júnior e Rodrygo e tutto il resto, quindi rimane una grande squadra. Sicuramente è un bene aver già giocato qualche finale. L’ho detto dopo aver vinto ...

Advertising

infoitsport : Klopp: 'Rivincita con il Real Madrid? Vogliamo mettere le cose a posto. Ancelotti è pazzesco' - sportli26181512 : Klopp: 'Rivincita con il Real Madrid? Vogliamo mettere le cose a posto. Ancelotti è pazzesco': A pochi giorni dalla… -

...sempre ' scherza. ANCELOTTI - ' C'è la sensazione che vogliamo mettere le cose a posto, certo, ma non può essere il nostro pensiero principale. Se andiamo lì e pensiamo a cose come '! ...Se andiamo lì e pensiamo a cose come '! Vendetta!', non va bene, non funziona così. Non ... Dobbiamo giocare come sappiamo ed è quello che proveremo a fare", ha sottolineato. window.Focus del suo intervento la finale di Champions contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha eliminato il Paris Saint Germain e il Manchester City in due rocambolesche e storiche partite di andata ...Lo dice l'allenatore del Liverpool Juergen Klopp, al sito dell'Uefa, a tre giorni dalla finale di Champions contro il Real Madrid, che sconfisse per 3-1 i Reds nella finale di Kiev. Il bello è che abb ...