Johnny Depp, svolta nel processo con Amber Heard: Kate Moss pronta a testimoniare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Johnny Depp, nella battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard arriva una testimone eccellente: si tratta dell’ex fidanzata Kate Moss. La modella aveva infatti avuto una relazione con l’attore tra il 1994 e il 1997. Kate Moss testimonierà domani in aula, in collegamento video con il tribunale di Fairfax, nell’ormai nota causa per diffamazione che Johnny Depp ha intentato contro Amber Heard. Sarebbe stata la stessa attrice a chiedere la deposizione di Kate Moss, che è stata giudicata ammissibile dai giudici. Amber Heard ha tirato in ballo Kate Moss nel corso della sua testimonianza ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 25 maggio 2022), nella battaglia legale contro l’ex mogliearriva una testimone eccellente: si tratta dell’ex fidanzata. La modella aveva infatti avuto una relazione con l’attore tra il 1994 e il 1997.testimonierà domani in aula, in collegamento video con il tribunale di Fairfax, nell’ormai nota causa per diffamazione cheha intentato contro. Sarebbe stata la stessa attrice a chiedere la deposizione di, che è stata giudicata ammissibile dai giudici.ha tirato in ballonel corso della sua testimonianza ...

