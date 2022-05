Il finale di FBI 4 cancellato dalla CBS dopo la strage alla Robb Elementary School | in Texas

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildi FBI 4 non è andato in onda sulla CBS il 24 maggio come previstoprogrammazione e tutto perché la rete ha optato per la cancellazione dell’episodio. La decisione è stata improvvisa e repentina ed è arrivatala notizia della tremenda sparatoria in una scuola del. Intorno a mezzogiorno di mercoledì 24 maggio un diciottenne ha aperto il fuoco nella, in, e il responsabile dell’attacco è uno studente del liceo facente parte dello stesso complesso, Salvador Ramos. Prima di compiere la, il giovane ha sparatononna, una 66enne che adesso si trova in gravi condizioni. In un secondo momento si è recato a scuola dove ha ucciso 19 bambini e ...