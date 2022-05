Giuseppe Gambi a Tiki Taka | il tenore napoletano apre l’ultima puntata con l’Inno di Mameli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lunedì 23 maggio, in seconda serata, è andata in onda su Italia 1di “– La Repubblica del pallone”. Il talk calcistico brillantemente condotto da Piero Chiambretti è stato aperto dall’esibizione delche ha cantatodiincassando il consenso non solo dei telespettatori, ma anche degli ospiti presenti e, soprattutto, del presentatore che lo ha definito “talento assoluto”. Presente inanche Adriano Aragozzini – uno dei più importanti produttori e manager italiani, nonché ex patron del Festival di Sanremo – scopritore del giovaneche nei prossimi mesi calcherà i palcoscenici dei più importanti teatri ...