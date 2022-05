Giro d’Italia 2022, Jai Hindley: “Livello tra i primi tre molto simile, oggi non è stata decisiva” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora una volta i primi due della classifica generale di questo Giro d’Italia, Jai Hindley e Richard Carapaz, hanno tagliato il traguardo insieme dopo una tappa di dura salita. Nessuno riesce a fare realmente la differenza sull’altro, come dimostrano i soli 3? di distacco in graduatoria. Jai Hindley ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo l’arrivo, apparendo evidentemente esausto: “Una salita durissima. Eravamo tutti stanchissimi dopo la tappa di ieri, anche io lo ero. Siamo saliti ad un ritmo veramente incredibile”. Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali furente: “Non potevo fare di più. Con queste gambe non posso neanche vincere una tappa” Hindley ha confermato quello che è ormai sotto gli occhi di tutti: “Credo che il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora una volta idue della classifica generale di questo, Jaie Richard Carapaz, hanno tagliato il traguardo insieme dopo una tappa di dura salita. Nessuno riesce a fare realmente la differenza sull’altro, come dimostrano i soli 3? di distacco in graduatoria. Jaiha parlato ai microfoni di Eurosport dopo l’arrivo, apparendo evidentemente esausto: “Una salita durissima. Eravamo tutti stanchissimi dopo la tappa di ieri, anche io lo ero. Siamo saliti ad un ritmo veramente incredibile”., Vincenzo Nibali furente: “Non potevo fare di più. Con queste gambe non posso neanche vincere una tappa”ha confermato quello che è ormai sotto gli occhi di tutti: “Credo che il ...

