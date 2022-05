Gemelle maltrattate e costrette a pulire casa | ' Come Cenerentola' Condannati papà e matrigna

Advertising

Come Cenerentola erano costrette a pulire la casa e a servire la matrigna. È accaduto a dueveronesi del Gardesano, che - secondo l'accusa - venivanoe isolate solo perché figlie di un'altra donna. Al rientro da scuola non potevano sedersi a tavola con il resto della ..., secondo l'accusa, c ome nel racconto attribuito a Charles Perrault o ai fratelli ... Per le dueadolescenti non c'era l'acqua calda con cui potersi lavare, esclusivamente quella ... Verona, gemelle orfane di madre maltrattate «come Cenerentola»: condannati il padre e la compagna Come Cenerentola erano costrette a pulire la casa e a servire la matrigna. È accaduto a due gemelle veronesi del Gardesano, che - secondo l'accusa - venivano maltrattate e ...Il riferimento alla fiaba nelle accuse alla coppia: le due adolescenti dovevano vivere in una taverna, usare l’acqua fredda e costrette a fare le pulizie ...