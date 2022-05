Dino Giarrusso ha lasciato i Cinque Stelle e si è fatto un movimento tutto suo (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - "Annuncio che lascerò il movimento 5 Stelle". La bomba esplode al mattino, nello studio de La7 dove l'eurodeputato aggiunge che creerà un suo movimento e spiega le ragioni del divorzio da Giuseppe Conte. "Non sono io che lascio il M5s, perché già so la delusione di tante persone che mi stimano e mi vogliono bene, e so che farò la gioia di tante persone che nel mio partito mi hanno combattuto. Avevo chiesto le primarie per la candidatura alla Regione Siciliana ed è stato fatto subito un comunicato in cui si diceva che era una mia posizione personale, quasi a volermi fermare" "Noi non stiamo facendo le primarie interne. Un modo per far fare i terzi mandati a quelli che sono al secondo , perché si vuole fare una lista a sostegno del candidato presidente in cui mettere quelli del M5s che sono al secondo mandato. Il ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - "Annuncio che lascerò il". La bomba esplode al mattino, nello studio de La7 dove l'eurodeputato aggiunge che creerà un suoe spiega le ragioni del divorzio da Giuseppe Conte. "Non sono io che lascio il M5s, perché già so la delusione di tante persone che mi stimano e mi vogliono bene, e so che farò la gioia di tante persone che nel mio partito mi hanno combattuto. Avevo chiesto le primarie per la candidatura alla Regione Siciliana ed è statosubito un comunicato in cui si diceva che era una mia posizione personale, quasi a volermi fermare" "Noi non stiamo facendo le primarie interne. Un modo per far fare i terzi mandati a quelli che sono al secondo , perché si vuole fare una lista a sostegno del candidato presidente in cui mettere quelli del M5s che sono al secondo mandato. Il ...

