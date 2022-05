Cessione Cagliari, visita di investitori statunitensi in città (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cessione Cagliari, non si placano le voci sulla possibile vendita della società da parte di Giulini dopo la retroCessione Dopo la retroCessione in Serie B in casa Cagliari l’imperativo è quello di riprovare a salire in un solo anno. Non sarà semplice visto che la cadetteria nasconde tante insidie. In questi giorni le novità in casa rossoblù non si fermano soltanto al mercato. Continuano a girare in città voci sulla vendita della società nonostante Giulini abbia smentito a più riprese. Nelle ultime ore alcuni investitori statunitensi sarebbero stati avvistati a Cagliari. Il motivo sarebbe la verifica del progetto legato al nuovo stadio. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022), non si placano le voci sulla possibile vendita della società da parte di Giulini dopo la retroDopo la retroin Serie B in casal’imperativo è quello di riprovare a salire in un solo anno. Non sarà semplice visto che la cadetteria nasconde tante insidie. In questi giorni le novità in casa rossoblù non si fermano soltanto al mercato. Continuano a girare invoci sulla vendita della società nonostante Giulini abbia smentito a più riprese. Nelle ultime ore alcunisarebbero stati avvistati a. Il motivo sarebbe la verifica del progetto legato al nuovo stadio. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Spuntano delle novità sulla possibile cessione del #Cagliari ?? - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Cagliari: ipotesi Nainggolan per risalire dalla B Ancora voci su cessione, una holding interessata al club sardo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari: ipotesi Nainggolan per risalire dalla B Ancora voci su cessione, una holding interessata al club sardo - ansacalciosport : Cagliari: ipotesi Nainggolan per risalire dalla B. Ancora voci su cessione, una holding interessata al club sardo |… - CagliariNews24 : Cessione Cagliari, voci che non si spengono: sopralluoghi in città di investitori statunitensi -