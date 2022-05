Canoa velocità | a Poznan la seconda prova di Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladelditorna immediatamente protagonista. Se la scorsa settimana la stagione si era aperta a Racice, in Repubblica Ceca, da domani le imbarcazioni sfrecceranno nelle acque di, in Polonia, per il secondo appuntamento internazionale che fa un po’ da apertura a quest’annata che troverà il suo culmine con Mondiali ed Europei. L’Italia viene da un discreto impegno a Racice, concluso con quattro podi: Carlo Tacchini ha trionfato nei 5000 metri al cospetto del cubano Serguey Torres Madrigal, oro nel C2 500 alle ultime olimpiadi; nel C2 Nicolae Craciun e Daniele Santini si sono confermati tra i migliori della specialità con il bronzo nei 500 metri e l’argento nei 1000, mentre Susanna Cicali ha quasi emulato Tacchini con il secondo posto nel K1 5000 metri. Un buon weekend ...