Calciomercato Serie A LIVE | incontro per Mandragora | Juve su Udogie | l’Inter pensa ad Asllani

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - Gazzetta_it : Inter, il sacrificato può essere Bastoni: ma serve una super offerta - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - GoleadaPratese : Serie D '22/'23: A.C. Prato ha scelto l'allenatore #Calciomercato #PratoAC - sportli26181512 : Parma a un passo da Pecchia: parti vicine: Svincolatosi dalla Cremonese dopo averla portata in Serie ìA, Fabio Pecc… -

Classe 2001, è un terzino sinistro che nell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Rimini , inD, dove ha conquistato anche la promozione inC. A confermare la trattativa ...Commenta per primo Dopo la lunga videoconferenza di ieri quest'oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso , durante l'inaugurazione della sede della LegaA a New York, è tornato a parlare dell'importanza delle infrastrutture per un club professionistico. Queste un estratto del suo intervento: 'A Firenze verrà ristrutturato lo stadio, ma verrà ... Calciomercato, le ultime notizie del 25 maggio: Ibrahimovic operato, 7-8 mesi di stop Il calciomercato deve ancora iniziare e il tecnico Giampaolo potrebbe già perdere Bartsoz Bereszynski: sul terzino della Sampdoria ci sarebbero infatti due big della Serie A ...CAMPOBASSO – “Rall’ mo”: la Campagna abbonamenti del Lupo per la Serie C 2022/2023. Scriviamo la storia. Insieme. questo è il motto che apre la campagna abbonamenti del Lupo rossoblù e che avvierà la ...