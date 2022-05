Calciomercato Napoli, piace un attaccante della Juve: i dettagli (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport ha riportato che il Napoli è interessato a Federico Bernardeschi. L’ex attaccante della Fiorentina è in scadenza di contratto e la Juventus lo ha inserito nella lista trasferimenti. Tutto ciò è nato da un incontro tra il ds partenopeo Giuntoli e l’agente del calciatore, Pastorello, che ha tra i suoi clienti anche il portiere Alex Meret. Calciomercato Napoli Bernardeschi Il Napoli è alla ricerca di un esterno d’attacco duttile che può giocare anche da seconda punta e Bernardeschi sembra essere il profilo giusto per ricoprire tale ruolo. Il problema da affrontare riguarda l’ingaggio: il presidente Aurelio De Laurentiis sta abbassando il monte ingaggi dei suoi giocatori e Berna sta lasciando la Juve anche per ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport ha riportato che ilè interessato a Federico Bernardeschi. L’exFiorentina è in scadenza di contratto e lantus lo ha inserito nella lista trasferimenti. Tutto ciò è nato da un incontro tra il ds partenopeo Giuntoli e l’agente del calciatore, Pastorello, che ha tra i suoi clienti anche il portiere Alex Meret.Bernardeschi Ilè alla ricerca di un esterno d’attacco duttile che può giocare anche da seconda punta e Bernardeschi sembra essere il profilo giusto per ricoprire tale ruolo. Il problema da affrontare riguarda l’ingaggio: il presidente Aurelio De Laurentiis sta abbassando il monte ingaggi dei suoi giocatori e Berna sta lasciando laanche per ...

