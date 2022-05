Calciomercato Juventus, cessione Rugani ad un passo: rimane in Serie A, ecco dove (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel mercato estivo la Juventus potrebbe dire addio a Rugani; il difensore, infatti, sembra avere il gradimento di una squadra italiana. La stagione si è conclusa e ora la Juventus può pensare solamente al mercato; la società non può permettersi di sbagliare se vuole tornare in cima al campionato italiano. Allegri ha assolutamente bisogno di una Serie di rinforzi che possano alzare la qualità della sua rosa. Analizzando il reparto difensivo serve un terzino sinistro e il rischio è quello di dover portare a Torino due centrali; oltre a Chiellini, infatti, i bianconeri potrebbero perdere anche Rugani. LaPresseRugani, rispetto al passato, è sicuramente stato impiegato con maggiore continuità; la risposta del centrale è stata, tutto sommato, positiva nonostante la terribile ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel mercato estivo lapotrebbe dire addio a; il difensore, infatti, sembra avere il gradimento di una squadra italiana. La stagione si è conclusa e ora lapuò pensare solamente al mercato; la società non può permettersi di sbagliare se vuole tornare in cima al campionato italiano. Allegri ha assolutamente bisogno di unadi rinforzi che possano alzare la qualità della sua rosa. Analizzando il reparto difensivo serve un terzino sinistro e il rischio è quello dir portare a Torino due centrali; oltre a Chiellini, infatti, i bianconeri potrebbero perdere anche. LaPresse, rispetto al passato, è sicuramente stato impiegato con maggiore continuità; la risposta del centrale è stata, tutto sommato, positiva nonostante la terribile ...

