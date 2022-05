Ancora tempo instabile e rovesci sparsi; migliora giovedì (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il temporale di martedì che ha causato danni soprattutto sul lago d’Iseo e in Valcavallina, vediamo, con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Simone Budelli, che tempo farà a Bergamo e nella provincia. ANALISI GENERALE Residue condizioni di instabilità quest’oggi, mercoledì, a causa di una perturbazione dalla Francia in veloce spostamento verso il mar Mediterraneo. Tra giovedì e venerdì la rimonta dell’alta pressione in quota porterà tempo più stabile e un nuovo temporaneo aumento delle temperature. Mercoledì 25 maggio 2022 tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi e pianura occidentale con piogge o rovesci sparsi, parzialmente nuvoloso altrove ma con precipitazioni isolate o assenti. Nel pomeriggio tendenza a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo ilrale di martedì che ha causato danni soprattutto sul lago d’Iseo e in Valcavallina, vediamo, con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Simone Budelli, chefarà a Bergamo e nella provincia. ANALISI GENERALE Residue condizioni di instabilità quest’oggi, mercoledì, a causa di una perturbazione dalla Francia in veloce spostamento verso il mar Mediterraneo. Trae venerdì la rimonta dell’alta pressione in quota porteràpiù stabile e un nuovoraneo aumento delle temperature. Mercoledì 25 maggio 2022Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi e pianura occidentale con piogge o, parzialmente nuvoloso altrove ma con precipitazioni isolate o assenti. Nel pomeriggio tendenza a ...

