Addio Mediaset | conduttore lascia | pesantissimo flop lo costringe a rinunciare

(Di mercoledì 25 maggio 2022)deve diread un altro volto della rete che lascerà dopo questa stagione dopo tanti anni di servizio La rete del Biscione continua a perdere pezzi per strada con un altroverso l’dopo tanti anni in servizio. Ilraccolto questa stagione è stato sicuramente parte della decisione. Dopo l’a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ildiavolo_d : RT @sportmediaset: Bastoni criptico sui social: segnali di addio all'Inter? #bastoni #inter - Fprime86 : RT @sportmediaset: Bastoni criptico sui social: segnali di addio all'Inter? #bastoni #inter - leonzan75 : RT @sportmediaset: Bastoni criptico sui social: segnali di addio all'Inter? #bastoni #inter - Gianluca270395 : RT @sportmediaset: Bastoni criptico sui social: segnali di addio all'Inter? #bastoni #inter - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Bastoni criptico sui social: segnali di addio all'Inter? #bastoni #inter -

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa; music: 'OnceAgain' from Bensound.comAlcuni di questi seguiti "spuri" sono presenti suInfinity. Per la precisione parliamo di ... il primo sequel ufficiale con Franco Nero, girato sempre nel '66, uscì col titolo Texas, ...Mediaset deve dire addio ad un altro volto della rete che lascerà dopo questa stagione dopo tanti anni di servizio ...Kessié mette la ciliegina sulla torta di un percorso lungo cinque anni che lo ha visto tra i protagonisti di una stagione conclusa con il gol al Sassuolo e lo Scudetto. Ora Kessié volerà in Spagan dir ...