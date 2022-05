(Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Antonioal termine della Partita del Cuore giocata allo stadio Maradona di Napoli. Tanto Napoli nelle sue parole, con una chiosa finale sue sulla scelta dell’ormai ex Capitano azzurro di trasferirsi in Canada e vestire la maglia del Toronto. ##napoli ##seriea #toronto #sscnapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/sv5omcd » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Spazio Napoli

VIDEO | Floro Flores su Insigne: "Ci ha fatto sognare, ma non poteva rifiutare"