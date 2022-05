Vecchie Glorie: parliamo di Roberto Stellone (Di martedì 24 maggio 2022) La consueta rubrica “Vecchie Glorie”, targata 11contro11, torna con l’appuntamento dedicato agli attaccanti. Dopo aver ripercorso la carriera di Obafemi Martins, oggi è il turno di un grande bomber di provincia del passato, nonché ambizioso allenatore oggi: Roberto Stellone. La carriera dell’ex attaccante è stata ricca di soddisfazioni, soprattutto con addosso le maglie di Napoli e Torino. Il tutto prima di intraprendere la carriera di allenatore ed entare nella storia del Frosinone. Tuttavia, queste sono solo due tappe di un percorso molto più articolato. La carriera di Roberto Stellone: dagli esordi alla Lodigiani alla promozione col Lecce Roberto Stellone nasce a Roma il 22 luglio 1977, e nel proprio DNA scorre già un pallone da calcio. Il futuro ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 24 maggio 2022) La consueta rubrica “”, targata 11contro11, torna con l’appuntamento dedicato agli attaccanti. Dopo aver ripercorso la carriera di Obafemi Martins, oggi è il turno di un grande bomber di provincia del passato, nonché ambizioso allenatore oggi:. La carriera dell’ex attaccante è stata ricca di soddisfazioni, soprattutto con addosso le maglie di Napoli e Torino. Il tutto prima di intraprendere la carriera di allenatore ed entare nella storia del Frosinone. Tuttavia, queste sono solo due tappe di un percorso molto più articolato. La carriera di: dagli esordi alla Lodigiani alla promozione col Leccenasce a Roma il 22 luglio 1977, e nel proprio DNA scorre già un pallone da calcio. Il futuro ...

Advertising

11contro11 : Vecchie Glorie: parliamo di Roberto Stellone #Bari #Frosinone #Genoa #Lecce #Napoli #Palermo #Reggina #Torino… - paolocola22 : RT @Sho__96: Piango, devono festeggiare uno scudetto ma si stanno inventando cose mai dette durante una partita di beneficenza tra vecchie… - abatometro : “ahahahaha aviamo breso il bortiere nero biu forte di italia ahahah” per sicurezza inizia a prender gol dalle vecc… - Sho__96 : Piango, devono festeggiare uno scudetto ma si stanno inventando cose mai dette durante una partita di beneficenza t… - picardi_pietro : #Dybala gioca in mezzo alle vecchie glorie per beneficenza... lo hanno capito finalmente che si è ritirato 3 anni f… -