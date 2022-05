Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti 14 bambini e un insegnante. Ucciso il killer: è un ex alunno 18enne (Di martedì 24 maggio 2022) Strage in una scuola elementare di Uvalde, in Texas. Un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos, ex alunno, ha aperto il fuoco uccidendo 15 persone, di cui 14 bambini e un insegnante. Si tratta di uno dei peggiori massacri della storia d’America, più tragico di Columbine, e riporta alla memoria il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza aprì il fuoco e uccise 26 persone di cui 20 bambini. Roma è stato Ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti, dopo averne feriti due in maniera non grave. Di lui non si sa molto, se non che era uno studente 18enne della Uvalde High School. Tutto ha avuto inizio intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Strage in unaelementare di Uvalde, in. Un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos, ex, ha aperto il fuoco uccidendo 15 persone, di cui 14e un. Si tratta di uno dei peggiori massacri della storia d’America, più tragico di Columbine, e riporta alla memoria il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza aprì il fuoco e uccise 26 persone di cui 20. Roma è statoin uno scontro a fuoco con gli agenti, dopo averne feriti due in maniera non grave. Di lui non si sa molto, se non che era uno studentedella Uvalde High School. Tutto ha avuto inizio intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, ...

Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - petergomezblog : Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti 14 studenti e un insegnante. Media: “Ucciso il killer 18enne”… - fanpage : Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary Schoo… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria in una scuola elementare di Uvalde nello stato del Texas: Identificato il sospetto ucciso come Salv… - infoitinterno : Usa: sparatoria in scuola Texas, Biden ordina bandiere a mezz’asta -