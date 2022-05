Un personaggio nato per rallegrare i bambini, si scopre adesso una storia molto controversa (Di martedì 24 maggio 2022) Zwarte Piet è un personaggio del folklore olandese connesso alle festività natalizie. Si presenta come un aiutante di San Nicola, ovvero di Babbo Natale. Ma dietro questo soggetto tradizionalmente amato dai bambini si cela una storia molto controversa, contaminata da un’oscura leggenda. Il Babbo Natale con cui ha a che fare Piet è l’ambiguo Sinterklaas, ovvero il personaggio leggendario della cultura nordica, che poi si è fuso con san Nicola. E non si capisce bene se Sinterklaas tratti Piet come un amico, un dipendente, uno schiavo o un demone in suo potere… Babbo Natale con Zwarte Piet (wikipedia) – www.curiosauro.itLa controversa figura di Zwarte Piet Zwarte Piet apparve per la prima volta in un’opera stampata come il servitore senza nome di san Nicola nel racconto ... Leggi su curiosauro (Di martedì 24 maggio 2022) Zwarte Piet è undel folklore olandese connesso alle festività natalizie. Si presenta come un aiutante di San Nicola, ovvero di Babbo Natale. Ma dietro questo soggetto tradizionalmente amato daisi cela una, contaminata da un’oscura leggenda. Il Babbo Natale con cui ha a che fare Piet è l’ambiguo Sinterklaas, ovvero illeggendario della cultura nordica, che poi si è fuso con san Nicola. E non si capisce bene se Sinterklaas tratti Piet come un amico, un dipendente, uno schiavo o un demone in suo potere… Babbo Natale con Zwarte Piet (wikipedia) – www.curiosauro.itLafigura di Zwarte Piet Zwarte Piet apparve per la prima volta in un’opera stampata come il servitore senza nome di san Nicola nel racconto ...

